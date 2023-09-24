На Теремках сгорел неофициальный приют для животных – погибли десятки кошек

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Анна Григораш
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В субботу вечером на улице Заболотного на Теремках произошел пожар в неофициальном приюте для животных "Котобаза".

В результате происшествия погибли десятки кошек, в основном – маленькие котята, пишет УП. Життя. Из семи котят, которых доставили в одну из ветклиник, выжил только один.

Приют "Котобаза" находится во дворе многоэтажных домов на улице Заболотного. Им занималась волонтерка Наталия Петрущенкова. Она утверждает, что ухаживала за котами много лет, стерилизовала и лечила. Но регулярно получала угрозы. Также приют уже пытались разрушить.

Петрущенкова подозревает, что на этот раз "Котобазу" подожгли умышленно. Соответствующие свидетельства об инциденте были переданы в полицию.

Местные жители говорят, что слышали взрывы, после которых началось возгорание. Огонь распространялся очень быстро, а с тушением пожара были проблемы, потому что "у первой пожарной не хватило воды, а другая не могла проехать из-за запаркованных авто".

В воскресенье полиция открыла уголовное производство по факту пожара в приюте.

Фото: Наталья Петрущенкова

Опубликовано: 24 сентября 2023
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