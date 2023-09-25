Возле «Левобережной» заработала пивоварня «2085» с крафтовым пивом и авторскими хот-догами

Недалеко от станции метро «Левобережная» в ЖК «Галактика» заработала крафтовая пивоварня «2085» «Левобережная».

Владельцы описывают формат заведения как любимое пиво из будущего на кранах и авторские хот-доги.

Открытие заведения занимался управляющий партнер «2085» Назар Дребот, пишет The Village Украина. Пивной завод 2085 года Brewery начал работу в 2020 году на Арт-заводе Платформа. Его создали по американскому образцу и с использованием американского оборудования.

Цены : 2085-1 Bohemian Pilsner — 79 грн, 2085-17.1 Solero 2X Neipa — 99 грн, 2085-19 West Coast Ipa — 89 грн, 2085-28 Strawberry Banana Mango Sour — 109 грн, хот-дог грн, хот-дог Kids Chicken — 99 грн, жареный батат с трюфельным соусом — 99 грн

Адрес: ул. Евгения Сверстюка, 6Е

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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Фото: The Village Украина