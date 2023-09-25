Харьковчанин создал приложение, которое помогает удобнее донатить на ВСУ

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Ирина Маймур
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Харьковчанин Анатолий Берчанов разработал бесплатное геймифицированное приложение Donatta для донатов на ВСУ.

Об этом пишет издание dev.ua.

В приложение добавили проверенное сборы и структурировали его по категориям. Также там можно увидеть подсчитанную сумму вкладов, средние показатели, аналитику и информацию в графическом формате.

За каждый донат пользователь получит цифровые вознаграждения, отличающиеся по уровню сложности. На их основе будут определять место в рейтинге донатеров.

Каждый сбор привязан к банке из Monobank и содержит ссылку на подробную информацию в соцсетях или на официальном сайте.

Вся информация о сборе публична и доступна для самостоятельной проверки каждым пользователем.

Приложение уже можно загрузить в Apple Store и Google Play.

Фото: Donatta, Priscilla Du Preez/Unsplash

Опубликовано: 25 сентября 2023
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