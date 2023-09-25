Харьковчанин создал приложение, которое помогает удобнее донатить на ВСУ

Харьковчанин Анатолий Берчанов разработал бесплатное геймифицированное приложение Donatta для донатов на ВСУ.
Об этом пишет издание dev.ua.
В приложение добавили проверенное сборы и структурировали его по категориям. Также там можно увидеть подсчитанную сумму вкладов, средние показатели, аналитику и информацию в графическом формате.
За каждый донат пользователь получит цифровые вознаграждения, отличающиеся по уровню сложности. На их основе будут определять место в рейтинге донатеров.
Каждый сбор привязан к банке из Monobank и содержит ссылку на подробную информацию в соцсетях или на официальном сайте.
Вся информация о сборе публична и доступна для самостоятельной проверки каждым пользователем.
Приложение уже можно загрузить в Apple Store и Google Play.
Фото: Donatta, Priscilla Du Preez/Unsplash