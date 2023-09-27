На Крещатике открылся магазин Rodovid с кофейней Rid

В здании Укркоопсоюза на Крещатике начал работу книжный магазин Rodovid. В помещении также работает кафе Rid, пишет The Village Украина.

В Rodovid можно купить книги украинских издательств, например, А-ба-ба-га-ла-ма-га, Фолио, Зеленый пес и Издательство Марка Мельника.

Также в книжном магазине проводят разные события.

«В понедельник у нас день с событиями в магазине. Во вторник – студенческий день. В среду – поэтический день. В четверг – день издательств с презентациями новинок. В пятницу – читательский день, который ведут братья Капрановы. В субботу у нас салон, весь Киев будет знать, что это вечер для джаза или симфонической музыки. В воскресенье в первой половине дня у нас детский день, а в 15:00 начинается заседание военного клуба, который ведет Марко Мельник с позывным «Вырий»: чтобы военные приходили, видели здесь детей и понимали, за что они воюют», – рассказывает основатель книжного магазина Игорь Дидковский.

Запуск кофейни Rid, которая также работает в помещении, консультировала команда Takava Coffee-Buffet. В меню – классические кофейные напитки, кофе ручной готовки, чаи, лимонады и выпечка собственного производства.

Основатели планируют реставрировать зал на втором этаже здания Укркоопсоюза: «Этот зал, который раньше назывался «Адмирал-залом», я назвал «Родовид-залом». Там помещаются 200 человек, мы хотим привести его в порядок», – говорит Дидковский.

Адрес: улица Крещатик, 7/11

Часы работы: 09:00 – 21:00

Цены:

Эспрессо – 75/85 грн

Фильтр-кофе – 75/85 грн

Капучино – 75/85 грн

Лате – 95 грн

Лимонад «Тархун» – 105 грн

Фото: The Village Украина