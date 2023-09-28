В меню каштановый суп и пицца с красной икрой: в Буче открылся ресторан "Gallerist"

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Валерия Гуржий
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Ресторан "Gallerist" открылся в Буче по улице Институтской.

В заведении можно отведать разнообразные холодные и горячие закуски, основные блюда, супы, салаты, десерты, пиццы и бургеры.

Также в ресторане есть терраса и банкетный зал, а еще обещают живую музыку и выступления артистов.

Цены: карпачо из говядины – 450 грн, палитра сырных деликатесов – 620 грн, баклажан фри в азиатском стиле – 230 грн, цезарь с курицей – 255 грн, каштановый суп – 210 грн, котлета по-киевски с картофельным муссом, – 23 болоньезе – 230 грн, пицца с лососем и красной икрой – 480 грн, бургер с телятиной – 460 грн, крем-брюле – 180 грн, картофель фри – 95 грн, чайник чая – 200 грн, сидр – 170 грн, лимонады 180 грн, латте – 80 грн, алкогольные коктейли – от 280 грн.

График работы: 11:00-22:00

Где: Буча, ул. Институтская, 43

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Фото: The Village Украина

Опубликовано: 28 сентября 2023
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