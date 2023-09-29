На Соломенке открылось кафе Termos с завтраками и десертами

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Валерия Гуржий
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В Киеве на Ереванской улице открылось Кафе Termos, где целый день можно заказывать завтраки.

В заведении можно отведать бургеры, завтраки, круассаны, горячие напитки и большой выбор десертов к ним.

Цены: салат с лососем – 165 грн, круассан с хамоном – 105 грн, бургер с телятиной и сыром дор-блю – 170 грн, боул с лососем и яйцами пашот – 175 грн, завтраки – 135 грн, моти – 70 грн, макарун 60 грн, ягодный торт – 95 грн, латте – 50 грн, какао из маршмелоу – 55 грн, чай от 40 грн, лимонад – 60 грн.

График работы: 08:00 – 20:45

Где: ул. Ереванская 31/1

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Фото: кафе Termos

Опубликовано: 29 сентября 2023
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