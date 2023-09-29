Лента "Памфир" признана лучшим украинским фильмом года

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Валерия Гуржий
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"Золоту дзиґу" в номинации "Лучший фильм" VII Кинопремии получили продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук за ленту "Памфир".

Об этом сообщили в Украинской киноакадемии.

Также номинантами на премию были:

  • "Бачення метелика", реж. Максим Наконечный, прод. Дарья Бассель, Елизавета Смит
  • "Відблиск", реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович, Ия Мыслицкая
  • "Клондайк", реж. Марина Эр Горбач, прод. Святосла Булаковский, Марина Эр Горбач
  • "Люксембург, Люксембург", реж. Антонио Лукич, прод. Владимир Яценко, Анна Яценко


Фото: Kreston Ukraine

Опубликовано: 29 сентября 2023
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