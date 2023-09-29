Лента "Памфир" признана лучшим украинским фильмом года

"Золоту дзиґу" в номинации "Лучший фильм" VII Кинопремии получили продюсеры Александра Костина, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук за ленту "Памфир".

Об этом сообщили в Украинской киноакадемии.

Также номинантами на премию были:

"Бачення метелика", реж. Максим Наконечный, прод. Дарья Бассель, Елизавета Смит

"Відблиск", реж. Валентин Васянович, прод. Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович, Ия Мыслицкая

"Клондайк", реж. Марина Эр Горбач, прод. Святосла Булаковский, Марина Эр Горбач

"Люксембург, Люксембург", реж. Антонио Лукич, прод. Владимир Яценко, Анна Яценко



Фото: Kreston Ukraine