Налоговая запустила мобильное приложение: какие функции там есть

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Валерия Гуржий
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Мобильное приложение «Моя налоговая» стало доступно пользователям. Его можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

«Моя налоговая» – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию о:

  • адрес регистрации и фактическое место жительства;

  • объекты налогообложения;

  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги» доступны:

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.

Отмечается, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

Фото: Unsplash\Burst

Опубликовано: 29 сентября 2023
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