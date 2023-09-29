Налоговая запустила мобильное приложение: какие функции там есть

Мобильное приложение «Моя налоговая» стало доступно пользователям. Его можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

«Моя налоговая» – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.

В разделе «Мои данные» приложения можно получить информацию о:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе «Услуги» доступны:

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе «Сообщения» доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

Отмечается, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.

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