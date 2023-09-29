Налоговая запустила мобильное приложение: какие функции там есть

Мобильное приложение «Моя налоговая» стало доступно пользователям. Его можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
«Моя налоговая» – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем.
адрес регистрации и фактическое место жительства;
объекты налогообложения;
направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
Отмечается, что мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков.
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