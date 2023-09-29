На Центральном вокзале Киева закрывают кофейню One Love Coffee

One Love Coffee закрывают кафейню на Центральном вокзале в Киеве. На этом месте откроют другую кофейню.

Об этом сообщил совладелец One Love Coffee Владимир Задирака.

"Мы закрываем нашу кофейню на вокзале. Недавно состоялся тендер на наше место аренды, на котором одна крутая кофейная компания предложила потрясающую цену в разы больше, чем платили мы. Что ж, мы с добрыми пожеланиями переуступаем локацию и как киевляне просто хочтим, чтобы на вокзале и дальше был достойный кофе", - написал он.

Фото: Владимир Задирака