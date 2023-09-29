На Центральном вокзале Киева закрывают кофейню One Love Coffee

224
Валерия Гуржий
share share

One Love Coffee закрывают кафейню на Центральном вокзале в Киеве. На этом месте откроют другую кофейню.

Об этом сообщил совладелец One Love Coffee Владимир Задирака.

"Мы закрываем нашу кофейню на вокзале. Недавно состоялся тендер на наше место аренды, на котором одна крутая кофейная компания предложила потрясающую цену в разы больше, чем платили мы. Что ж, мы с добрыми пожеланиями переуступаем локацию и как киевляне просто хочтим, чтобы на вокзале и дальше был достойный кофе", - написал он.

Фото: Владимир Задирака

Опубликовано: 29 сентября 2023
share share
Элитный виски Jack Daniels: история и уникальность Элитный виски Jack Daniels: история и уникальность "Люпен", "Локи" и "Уроки химии": 9 сериалов октября "Люпен", "Локи" и "Уроки химии": 9 сериалов октября Налоговая запустила мобильное приложение: какие функции там есть Налоговая запустила мобильное приложение: какие функции там есть Лента "Памфир" признана лучшим украинским фильмом года Лента "Памфир" признана лучшим украинским фильмом года У "Дії" появились сертификаты на выплаты за разрушенное жилье У "Дії" появились сертификаты на выплаты за разрушенное жилье На Соломенке открылось кафе Termos с завтраками и десертами На Соломенке открылось кафе Termos с завтраками и десертами Организаторы фестиваля Brave Wine сделают "первое киевское вино": как приобщиться к его созданию Организаторы фестиваля Brave Wine сделают "первое киевское вино": как приобщиться к его созданию Кличко предлагает переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза Кличко предлагает переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.