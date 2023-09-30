Киевский айтишник построил полностью автономный дом на случай блекаутов: что там есть

Киевский айтишник Роман Ильенко и его жена Валерия собственноручно создали автономный дом для работы на случай блекаутов.

Об этом пишет DOU.

Они вместе живут в Киеве, но дом обустроили в пгт Обуховка Днепропетровской области, чтобы быть ближе к ее семье.

Чтобы быть автономным, стоит позаботиться о воде, отоплении, свете и еде. Первые три пункта айтишник уже выполнил, а вот с едой еще не определился. Есть вариант о выращивании овощей.

Следующий этап – электроэнергия и вода. Участок Романа принадлежит к садовому обществу, поэтому там был трансформатор, хотя он и давал мало мощности.

Чтобы получить воду, сделали собственную скважину. Поскольку уровень подземных вод высок, айтишник установил обычную насосную станцию. Но важно позаботиться об ее обогреве: если зимой не пользоваться водой постоянно, она замерзает в шлангах и те трескаются.

Также следует позаботиться о защите насосной станции от подтопления. Роман планирует поставить датчик протечки воды, температуры и разумную розетку. И если начнется подтопление, в доме выключится автомат, отвечающий за питание станции. Датчик температуры будет работать в паре с обогревателем, если пассивного утепления не будет хватать и температура скважины будет падать ниже 0. Это убережет от короткого замыкания и замерзания воды.

Когда свет и вода были на участке, Роман начал выбирать застройщика, производящего модульные дома. Производитель предлагает варианты готовых домов, можно выбрать свой в зависимости от метража и наполнения. А также изменить что-нибудь внутри: варьировать размеры комнат, заменить покрытие пола. И это все будет в пределах фиксированной цены.

Также для автономии требуется резервная электроэнергия. В случае длинных блекаутов установили солнечные панели. Сначала айтишник думал поставить бензиновый генератор. Но это неэкологически, дорого (примерно от 50 грн/1 час работы), и его нужно обслуживать. Наилучшим вариантом стали солнечные панели. Они покроют работу водяного насоса, освещение дома, интернет и подзарядку гаджетов.

Из ближайших планов – купить Starlink. Сейчас в доме Романа оптический интернет, который, по словам провайдера, должен работать до 10 часов без света.

Полная стоимость такого дома – 33 245 долларов.

Фото: DOU