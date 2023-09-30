Бренд Svarga выпустил коллекцию вышиванок по мотивам фильма "Довбуш"

Официальную коллекцию вышиванок по мотивам фильма «Довбуш» создал бренд Svarga в партнерстве с Nerd agency и Pronto Film.

Об этом сообщили на официальной странице фильма.

Создатели линейки взяли за основу тонкие полоски гуцульских орнаментов XVII века и поместили их на рубашках современного кроя, образовав таким образом мостик между прошлым и настоящим.

Один из ключевых элементов коллекции — гуцульская роза, главный элемент фильма, олицетворяющий солнце и утреннюю звезду. В народной символике знаменует любовь.

Фото: Официальная страница фильма "Довбуш"