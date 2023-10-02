Завтраки all day и самая большая коллекция чизкейков: на Рыбальском острове открыли кондитерскую Сheesecake Family

На Рыбальском острове заработала кондитерская Cheesecake Family. Это уже второе заведение сети, пишет PostEat.

Акцентируют в заведениях на десертах, больше всего — на чизкейках. Здесь самая большая коллекция крафтовых чизкейков в Киеве. Все компоненты десертов натуральные и исключительно собственного производства.

Кроме десертов, заведение на Рыбальском предлагает аll day завтраки от Ильи Семина и Славы Кондратюка, выпечку и хлеб от «Спельты» и сезонные блюда.

Также здесь можно попробовать вина, в том числе натуральные. К ним предлагают авторские сырные плато и сеты закусок.

Цены: кокосовая овсяная каша с ягодами — 135 грн, круассан с трюфельным скремблом и прошутто — 245 грн, «Биг Макси Дэди» фирменный завтрак с колбасками — 320 грн, мафин с котлетой, яйцом и беконом — 235 грн, чизкейк холодного приготовления «Кокосовый пломбир» — целый 1850 грн/кусок 175 грн, баскский чизкейк «Киев-стайл» с маком и вишнями — целый 1850 грн/кусок 175 грн

Адрес: ул. Набережно-Рыбальская, 9 (ЖК Рыбальский)

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

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Фото: Сheesecake Family