В Украине создали бесплатный генератор сказок на основе искусственного интеллекта

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Ирина Маймур
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Харьковчане разработали бесплатный ШИ-сервис Kazka.fun, генерирующий детские сказки на украинском языке.

Идея создать такой генератор возникла у Зои Стеценко, пишет издание «Люк». Она захотела научить сына любить книги и обнаружила, что ребенок хочет читать только свои сказки. Тогда Зоя решила создать генератор сказок. На старте он был простой формы, без дизайна. Впоследствии к работе над сервисом присоединились друг Зои Артем Буйновский и его муж Владимир Стеценко.

Целью проекта, которые ставили перед собой разработчики, — развивать фантазию и креативность, популяризировать украинский язык и помогать детям развиваться во всех сферах жизни.

Сейчас kazka.fun работает в бета-версии. Однако пользователи уже могут генерировать собственные сказки (5 сказок в день) и просматривать истории других, когда лимит исчерпан. Для каждой сказки можно создать обложку. Также сервис имеет систему лайков.

Как пользоваться генератором:

  • бесплатно зарегистрируйтесь на сайте генератора;
  • перейдите на страницу сочинения сказки;
  • выберите тему и опишите события, которые хотите видеть в сказке;
  • при желании придумайте главного героя и сюжет;
  • подождать несколько минут, пока ИИ создаст вашу сказку.

Все сказки автора будут храниться на странице профиля. К ним всегда можно вернуться, перечитать, отредактировать, удалить или создать новые.

Фото: скриншот с сайта Kazka.fun

Опубликовано: 02 октября 2023
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