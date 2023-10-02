В Украине создали бесплатный генератор сказок на основе искусственного интеллекта

Харьковчане разработали бесплатный ШИ-сервис Kazka.fun, генерирующий детские сказки на украинском языке.

Идея создать такой генератор возникла у Зои Стеценко, пишет издание «Люк». Она захотела научить сына любить книги и обнаружила, что ребенок хочет читать только свои сказки. Тогда Зоя решила создать генератор сказок. На старте он был простой формы, без дизайна. Впоследствии к работе над сервисом присоединились друг Зои Артем Буйновский и его муж Владимир Стеценко.

Целью проекта, которые ставили перед собой разработчики, — развивать фантазию и креативность, популяризировать украинский язык и помогать детям развиваться во всех сферах жизни.

Сейчас kazka.fun работает в бета-версии. Однако пользователи уже могут генерировать собственные сказки (5 сказок в день) и просматривать истории других, когда лимит исчерпан. Для каждой сказки можно создать обложку. Также сервис имеет систему лайков.

Как пользоваться генератором:

бесплатно зарегистрируйтесь на сайте генератора;

перейдите на страницу сочинения сказки;

выберите тему и опишите события, которые хотите видеть в сказке;

при желании придумайте главного героя и сюжет;

подождать несколько минут, пока ИИ создаст вашу сказку.

Все сказки автора будут храниться на странице профиля. К ним всегда можно вернуться, перечитать, отредактировать, удалить или создать новые.

Фото: скриншот с сайта Kazka.fun