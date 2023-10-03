Запустили игру Legend of Sisterʼs Power, чтобы собрать средства для украинских защитниц

Женское ветеранское движение VETERANKA и инициатива «Марш женщин» разработали игру Legend of Sister's Power, чтобы собрать средства для украинских защитниц.

Цель игры — создать мощный круг женской поддержки и собрать не менее 3 млн гривен за 3 недели.

«Правила игры: женская солидарность – наш главный кодекс! В нашей игре не существует конкуренции, ведь все посла разделяют общую цель: обеспечить героинь фронта всем необходимым: от берцов до приборов ночного видения, автомобилей и дронов. Чтобы каждая женщина-военнослужащая Украины знала: ей есть на кого опереться в тылу, мы гордимся ею, мы благодарны ей, мы поддерживаем ее, мы одна команда!», — отмечают в VETERANKA.

Собранные средства пойдут на закупку 550 женских берцов, двух автомобилей, трех приборов ночного видения и пяти БПЛА.

К Legend of Sister's Power уже присоединились около 30 украинских женщин. Их фотографии обработали в стиле видеоигры. Каждая из женщин открыла собственную Mono-банку, чтобы собрать средства для защитниц передовой.

Фото: Legend of Sister's Power