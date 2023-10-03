Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную борщу

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Валерия Гуржий
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Национальный банк Украины ввел в оборот памятную монету "Украинский борщ".

Монету презентовали на фестивале нематериального культурного наследия "Живая культура – Живой мир", который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

Она продолжает серию "Украинское наследие". На аверсе монет изображена украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща. На реверсе в центре изображена собственно тарелка с красным борщом.

Реализация монет в интернет магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.

В ведомстве утверждают, что это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за его пределами. К тому же в прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия.

Фото: НБУ

Опубликовано: 03 октября 2023
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