На Куреневке открылся ресторан «Восточный Базар» с блюдами узбекской кухни

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Ирина Маймур
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На Куреневке заработал ресторан «Восточный Базар» с блюдами узбекской кухни.

Он двухэтажный, имеет застекленную веранду, отдельные банкетные комнаты и большую летнюю террасу, пишет PostEat.

В меню заведения есть блюда узбекской кухни, плов, восточные десерты, пахлава и чак-чак.

«Восточный Базар» предлагает 12 вкусностей из теста: это чебуреки, янтики, хачапури, самса, уйдет и манты.

В мангал-меню есть разнообразные блюда от люля до каре баранины, ассорти мяса, шашлыков и метех.

Цены: чебурек с бараниной — 99 грн, люля-кебаб из телятины/баранины — 199 грн, венете из баклажанов — 89 грн, шашлык из телятины — 229 грн, хачапури по-мегрельски — 179 грн, чак-чак — 89 грн

Адрес: ул. Скляренко, 9

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Фото: «Восточный Базар»

Опубликовано: 04 октября 2023
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