Возле метро «Университет» заработал итальянский ресторан Carpaccio с дегустационными субботами

На улице Гоголевской недалеко от станции метро «Университет» открыли ресторан итальянской кухни Carpaccio.

Это уже второе заведение сети, пишет PostEat.

Ресторан предлагает большой выбор итальянских блюд. Здесь есть 5 видов карпаччо, паста, пицца, блюда из мяса, рыбы и морепродуктов. К ним можно заказать вина, классические и авторские коктейли, соки, лимонады, кофе.

Главная фишка этого ресторана – дегустационные субботы. Их будут проводить еженедельно. Каждую субботу в заведении можно выбрать любое блюдо из меню, а второе получить абсолютно бесплатно.

Цены: карпаччо из тунца с ореховым соусом и миндалем — 288 грн, морской итальянский суп с томатами и гриссини — 218 грн, лингвини с креветками и лимонной цедрой по-средиземноморски — 298 грн, филе лосося с чилийскими мидиями и лимонным ризотто — 468 грн

Адрес: ул. Гоголевская, 17

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

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Фото: Carpaccio