Клуб Arsenal XXII временно закрывается: какая причина

Клуб Arsenal XXII временно закрывается на локации бывшего завода "Арсенал". 14 октября в клубе пройдет финальная вечеринка в коллаборации с киевской формацией Laboratorium.

Об этом пишет DTF Magazine.

По словам основателя и совладельца клуба Дениса Пинчука, в настоящее время клубу "трудно существовать в своем формате", а основной причиной назвал невозможность совмещать разные аудитории, "ранее не пересекавшиеся между собой". Он добавил, что Arsenal XXII вернется и переродится, но когда точно пока неизвестно».

"К сожалению, клуб не приносит прибыли и не раскрывает собственный потенциал. Назначение и идея этого проекта изначально были другими. Сейчас все иначе: два мира, день и ночь, столкнулись и должны пересекаться с аудиторией других заведений. Часто это вызывает диссонанс, поэтому стало труднее создавать необходимый вайб", - объяснил совладелец клуба.

Денис уточнил, что Arsenal XXII и бар "Огонек", разделяющий с клубом одно помещение, открылись в период пандемии коронавируса, затем столкнулись с полномасштабной войной, из-за чего должны были "постоянно адаптироваться" к внешним условиям.

"Это не повлияло на количество ивентов, однако на их качество и атмосферу — да. Особенно во время полномасштабной войны, когда людям трудно переключаться и находить силы себя развлечь. Некоторые люди до сих пор не смогли этого сделать. А еще более 70% нашей аудитории сейчас. находится тоже заграницей. Это тоже важный фактор. "Огонек" начинает дышать и мы чувствуем, что ему тоже время меняться. У него начинается новая жизнь", - добавил Денис Пинчук.

В настоящее время команда Arsenal XXII рассматривает вариант продления проекта в онлайн-формате. По словам Пинчука, у них "уже есть определенные идеи", однако детали перезапуска клуба он пока не раскрыл.

Финальная вечеринка в клубе состоится 14 октября. В лайнапе запланированы сети украинских электронных музыкантов Cold Altair, Human Margareeta, KAMA b2b Tatyana Sergeevna, Spalah b2b Zapadenec, Sasha Trey и Sasha Storm.

Клуб Arsenal XXII открылся летом 2021 года на территории бывшего завода "Арсенал", где реализуется проект Kyiv Food Market. Клуб позиционировались как "метакультурная площадка для творческих коллабораций".

В музыкальном плане Arsenal XXII ориентировался на несколько направлений: хаус, техно, эйсид и электро, однако основной упор команда делала на приглашенных артистах.

Фото: kyivmaps