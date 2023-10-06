Работают без окон: кафе "Крендель" в Харькове продолжило работу после ракетной атаки

Кафе "Крендель" пострадало во время ракетной атаки россиян по Харькову. В заведении выбиты окна, но команда продолжила работу.

Об этом говорится на странице заведения в Instagram.

"Харьковчане сделали небольшой флеш-моб: поддержать нас и зайти в искалеченный русней "Крендель" за кофе, за что мы искренне благодарим", - написала команда заведения.

Также горожане угощают кофе и пирожными сотрудников ГСЧС, работающих на месте ракетной атаки.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, около 7 утра россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в центре города. В результате удара погиб 10-летний мальчик и его бабушка, еще 28 человек получили ранения, 12 из них госпитировали.

Фото: Крендель