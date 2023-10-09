На благотворительность или безопасную утилизацию: куда сдать ненужную технику в Киеве

Если вы до сих пор храните на полках и балконах ненужную технику, самое время от нее избавиться. На благотворительность, безопасную утилизацию или обмен – собрали несколько способов, как можно разгрузить квартиру от ненужной электроники.

На утилизацию

Центр управления отходами

В Центр управления отходами можно принести на безопасную утилизацию любую электронную технику.

Также за отдельную оплату там принимают опасные отходы: люминесцентные лампы (5,80 грн/шт), лампы накаливания (2 грн/шт), батарейки (90,00 грн/кг), текстиль (10 грн/кг), павербанки, аккумуляторы от ноутбука и другие аккумуляторы без устройств (20 грн./шт.), шины (40 грн./шт.) и неликвидные отходы на сжигание (10 грн./кг).

Что можно сдать: большую бытовую технику (бойлеры, стиральные машины, пылесос, микроволновки, телевизоры, кондиционеры и др.); мелкую технику (электрочайники, фены, плойки, мясорубки, мультиварки, блендеры, утюги и др.); компьютерная техника (магнитофоны, системные блоки, мониторы, вебкамеры, флешки, клавиатуры, мыши, мобильные телефоны, фотокамеры и др.); оргтехнику (принтеры, ксероксы, калькуляторы, сканеры и др.).

Адрес: ул. Полковника Шутова, 16 (проходная завода «Аналитприбор»).

«Экологическая лаборатория»

Эта компания по утилизации, открытая в 2006 году, работает в основном с юридическими лицами.

Чтобы сдать технику на утилизацию, юрлицу необходимо послать список предметов на почту. Ознакомившись с ним, специалисты оценят утилизацию каждого изделия. Затем юридическое лицо и компания заключают договор о предоставлении услуг.

Время от времени «Экологическая лаборатория» проводит «дни работы с населением», в которые бесплатно принимает мелкую электронику, батарейки и опасный мусор (лампы, термометры и медицинские отходы).

Что можно сдать: для юридических лиц – компьютерную, бытовую, оргтехнику, кондиционеры, оборудование промышленного и бытового назначения, аккумуляторы; для населения – мелкую электронику, батарейки и опасный мусор.

Адрес: ул. Автозаводская, 2

«Утилизация отходов»

Компания «Утилизация отходов» принимает технику и от предприятий, и от населения.

В случае необходимости специалисты отвезут вещи в места утилизации. У предприятия есть собственный автопарк.

Что можно сдать: оргтехнику (принтеры, ксероксы, калькуляторы, сканеры и др.), лампы и аккумуляторы.

Адрес: ул. Стройиндустрии, 7.

На благотворительность

«Зграя»

Бытовую технику можно передать организации Зграя». Ее штаб находится на правом берегу Киева, однако волонтеры могут самостоятельно приехать и забрать у вас вещи.

В основном «Зграя» нуждается в бытовой технике для людей, которые вернулись на деоккупированные территории и ВПЛ. Это микроволновки, фены, чайники и т.д.

Договориться, чтобы отдать технику, можно написав координатору. К заявке просят добавить фотографию, по которой волонтеры поймут объем груза.

Забрав технику, ее развозят и присылают тем, кто в этому нуждается.

Что можно сдать: бытовую технику.

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rechi.support

Эта волонтерская инициатива родилась во время большой войны, чтобы помочь всем нуждающимся.

У организации нет точки сбора вещей или склада. Вещи поступают к нуждающимся людям непосредственно от благотворителя. Активисты собирают потребности людей и публикуют запросы в сторону. Увидев запрос, который вы сможете закрыть, нужно отписать в директ, какие вещи сможете передать и когда можете отправить.

Также можно заполнить анкету, расписав в ней, какая техника у вас лишняя.

Сейчас в организации большая потребность в планшетах для обучения детей-переселенцев.

Что можно сдать : бытовую и компьютерную технику.

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Обменять старую модель техники на современную

Многие магазины техники предлагают «продать» им старую технику, а приобрести новую со скидкой. Такие предложения действуют преимущественно в больших сетях, например Comfy, Yabko, Moyo, Stylus и т.д.

Когда вы принесете в магазин старый ноутбук, телефон или смарт-часы, специалисты оценят состояние устройства и назовут сумму, за которую готовы его забрать. Стоимость зависит от модели и сроков использования. На вырученные деньги можно приобрести новую технику.

Фото: 1800gotjunk