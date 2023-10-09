В Украине разработали приложение для спортивной реабилитации военных TrenVet

Украинские спортсмены Василий Вирастюк, Сергей Конюшок и Александр Лашин создали мобильное приложение TrenVet, которое помогает ветеранам и действующим защитникам в реабилитации.

Об этом пишет «АрмияInform».

TrenVet создали для нескольких целей: реабилитация, улучшение физического состояния и социализация ветеранов. В приложении каждый из них сможет найти тренера, реабилитолога, массажиста или диетолога.

Чтобы воспользоваться приложением, нужно зарегистрироваться, заполнить анкету, выбрать удобную локацию для тренировок и вид спорта. После этого TrenVet предоставит информацию о ближайшем спортивном зале и тренере, который проведет тренировки на волонтерских началах.

Благодаря приложению можно тренироваться:

онлайн, если вы находитесь в разных городах/странах;

офлайн — в клубе, где работает тренер, или на городской спортивной площадке, если защитник (защитница) и тренер (ка), которого он (она) выбрал, проживают в одном городе.

В настоящее время в приложении зарегистрировано почти 40 тренеров и 10 спорткомплексов в разных областях Украины. В частности, доступны тренеры и занятия по пауэрлифтингу, кроссфиту, легкой атлетике, гребле на тренажерах, велоспорту, боксу, стрельбе из лука, футболу на другие.

TrenVet можно загрузить из AppStore и Google Play.

Фото: TrenVet