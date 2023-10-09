На Левобережке открыли бар Revival с коктейлями в честь Linkin Park и Slipknot

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Ирина Маймур
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В сентябре недалеко от станции метро «Левобережная» начал работу коктейльный бар Revival.

«Название бара Revival (переводимого как «возрождение») возникло из желания возродить культуру роскошных вечеров и качественных коктейлей на левом берегу Киева», – рассказали владельцы в комментарии The Village Украина.

В коктейльной карте заведения – более 10 авторских позиций. Два коктейля в баре посвятили солисту группы Slipknot Corey Taylor и группе Linkin Park. К тому же предлагает коктейли на игристом и коктейльную классику.

К напиткам можно заказать брускеты и тарелки из ассорти закусок.

Цены: коктейль METEORA (Linkin Park) – 199 грн, коктейль NUMBER8 (Corey Taylor) – 219 грн, коктейль Negroni – 189 грн, сет брускетт – 299 грн, брускетты с грушей и креветкой – 299 грн

Адрес: ул. Каховская, 62

Режим работы: с понедельника по пятницу – 17:00-22:30, в выходные – 13:00-22:30

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Фото: Revival

Опубликовано: 09 октября 2023
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