С солнечными панелями и подстанциями: как семья из Черниговской области оборудовала дом системой автономного энергообеспечения

Анатолий Дворецкий из Черниговской области оборудовал здание системой автономного энергообеспечения.

Об этом пишет Text.org .

40-летний Анатолий Дворецкий с семьей три года назад поселился за городом в дачном кооперативе под Черниговом. В его дворе два дома, на крышах которых он установил солнечные панели. Это две автономные отдельные подстанции. "Зеленым" тарифом не пользуется. Солнечные панели работают на владельце и всю его бытовую технику.

Часть панелей рассчитана на 540 вт, другая – на 435 вт, на одной крыше 16 панелей, на другой – 20. Общая мощность – 16 киловатт. С этой мощности в летний период можно сгенерировать около 2000 киловатт в месяц. Зимой – киловатт 100. Обычно это конец ноября, декабрь.

На каждой из фаз стоит инверторная подстанция, рассчитанная на 20 киловатт. Перерабатывает энергию солнца в электричество. Каждая работает автономно на два дома. Чтобы хватило энергии на длительное время, дополнительно приобрели аккумуляторы.

Также есть котел на дровах и бассейн с подогревом. Отопление в одном доме твердотопливное, котел на дровах, потому что зимой электричества из панелей на отопление не хватает.

В месяц среднее потребление доходит до 1000 киловатт.

Оборудование дома много: холодильник, телевизоры, электроплита и электродуховка, стиральная машинка, посудомойка. Если аккумулятор полностью заряжен и я все включу сразу, запасов хватит на 1 час. Но если включать самое необходимое — на 4 часа хватает с головой.

По предварительным подсчетам, вышло около 20 тыс. долларов.

Фото: Text.org