Во Франковске открыли спортивную площадку на крыше университета

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Валерия Гуржий
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На крыше Университета имени Короля Данила, что в Ивано-Франковске открыли первую в регионе спортивную площадку на крыше.

Об этом сообщили на странице университета.

"Открывать новое пространство для обучения и занятий спортом во время войны важно, ведь только так студенческая молодежь будет чувствовать, что о них заботятся, для них создают соответствующие условия для получения качественного образования", - сказал ректор УКД Мирослав Луцкий.

Также на площадке прошел первый благотворительный турнир для поддержки ВСУ в честь открытия.

Фото: УКД

Опубликовано: 10 октября 2023
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