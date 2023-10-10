На Русановской набережной открылось новое заведение сети Doggeriz

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Валерия Гуржий
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В Киеве на Русановской набережной открылось заведение Doggeriz, где есть большой выбор хот-догов, сэндвичей, бургеров, пиццы и суши.

Это уже пятое заведение сети у Киева и третье на левом берегу. В меню есть вегетерианские блюда, а также "антибургеры", то есть бургеры без булочки. Выпить в заведении можно кофе, фруктовые фреши или заказать алкогольные коктейли.

Цены: бургер с котлетой из мраморной говядины Double Trouble – 289 грн, чизбургер с растительной котлетой – 349 грн, хот-дог с соусом дор блю – 219 грн, филадельфия чиз-стейк – 229 грн, роллы "Унаги маки" - 2 роллы "Зеленый дракон" - 350 грн, пицца 4 сыра - 424 грн, картофель фри - 80 грн, крылья буффало - 169 грн, Цезарь с курсой - 230 грн, капучино - 60 грн, коктейль Aperol Spritz - 165 грн, лимонад манго- маракуя – 85 грн.

Где: Русановская набережная, 4

График работы: 11:00-22:00

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Фото: Doggeriz

Опубликовано: 10 октября 2023
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