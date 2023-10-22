От костюмов до нижнего белья: 7 украинских брендов, шьющих мужскую одежду

Костюмы по стандартам Гильдии портных Великобритании, вещи-трансформеры и комфортная база на каждый день — собрали украинские бренды, создающие одежду для мужчин.

ANDREAS MOSKIN

ANDREAS MOSKIN начал свою историю с производства в Болонье, где создатели бренда переняли опыт у лучших итальянских специалистов. Сегодня они — профи в шитье мужских костюмов с ателье в Киеве и Львове.

В ANDREAS MOSKIN можно выбрать как готовые мужские костюмы с посадкой по фигуре, так и воспользоваться услугой индивидуального пошива по технологии made to measure.

Недавно бренд начал производить еще и спортивные костюмы, трикотаж, кэжуал-куртки и рубашки. В будущем у ANDREAS MOSKIN хотят закрывать весь ассортимент мужской одежды.

Сейчас 7% из каждой покупки бренд отдает фонду «Повернись Живим» на разминирование страны.

Цены: однобортный костюм-двойка бежевого цвета – 17980 грн, джемпер цвета хаки – 5990 грн, рубашка в полоску оливкового цвета – 3990 грн

Где купить: на сайте ; Львов, ул. Корнякта, 1; Киев, ул. Антоновича, 3; Одесса, ул. Греческая, 35; Ивано-Франковск, ул. Черновола, 33 (салон Tanya Grig); Ужгород, ул. Кавказская, 44 (Дом Моды RenyM), ул. Минайская, 15А (салон «Богиня»)

LU’G

Концепция этого молодого бренда заключается в создании базовых вещей мужского гардероба. LU'G исповедует минимализм и комфорт. Вся их одежда стилистически комбинируется и позволяет легко создать повседневные образы.

Дебютная коллекция LU'G называется Saturday.

«Это название описывает эмоции с момента, когда ты наконец-то выдохнул после рабочей недели, можешь расслабиться, одеть комфортные вещи, выпить кофе и медленно наслаждаться этим днем», — говорят создатели бренда.

Коллекция состоит из лонгсливов, брюк и рубашек и имеет интересные фишки: например, на брюках, рубашках и лонгсливах вышили контрастную букву L, одежда имеет вывернутые швы и фиксаторы на рукавах.

Цены: белый лонгслив – 2500 грн, коричневые брюки – 3100 грн, рубашка пудрового цвета с кокеткой на спине – 3100 грн

Где купить: Instagram

Three percent

Бренд Three percent был создан в 2021 году.

В основу бренда его создатели заложили две основные особенности: функциональность и минимализм. Поэтому каждое их изделие имеет эргономичный крой, сшито из технологических материалов и отличается лаконичностью силуэтов, взаимосвязанностью цветов и актуальностью вне трендов и времени.

Three percent – эко-сознательный бренд. Как заявляют владельцы, 3% всех покупок идет на улучшение экологической ситуации, в частности высадку лесов, очистку засоренных территорий и помощь эко-активистам.

К тому же, бренд упаковывает одежду в многоразовые Zip-lock пакеты-слайдеры, чтобы после доставки они служили для хранения вещей в порядке и сухости.

Цены: брюки на каждый день песочного цвета — 2849 грн, теплые брюки из софтшела — 2449 грн, базовый черный свитшот — 1499 грн

Где купить: сайт ; Киев, ул. Рейтарская 35Б; Львов, ул. Костомарова, 6

Indposhiv

На старте Indposhiv специализировался исключительно на мужской bespoke-одежде: здесь шили на заказ костюмы, пиджаки, брюки и рубашки. Позже бренд запустил линейку Indposhiv Casual с готовой мужской одеждой, которую изготовляли по стандартам Британской гильдии портных.

После начала полномасштабной войны Indposhiv расширил линейку готовой одежды Casual, добавив в коллекцию элементы милитари. Также бренд разработал для постоянных клиентов специальную bespoke-линейку классической одежды Military Classic – актуальные вещи для гражданских мужчин во время военных действий.

После 24 февраля 2022 года бренд выпустил по меньшей мере два социально важных кампейна. Один — с участием Маси Найема. А второй – с защитником из полка «Азов» Ильей «Гендальфом» Самойленко. Лицом новой коллекции Indposhiv Casual стал архитектор Слава Балбек.

Цены: пиджак серо-шоколадного цвета – 35000 грн, свитер оливкового цвета – 10000 грн, брюки цвета охра – 9000 грн, синяя рубашка – 8000 грн

Где купить: сайт; Киев, ул. Гончара, 50

RIOT DIVISION

Киевский бренд мужской одежды RIOT DIVISION в 2010 году основал Олег Мороз. Он является и разработчиком марки. Это тот редкий случай, когда дизайнер вовлечен на каждом этапе: он выбирает ткани, создает дизайны, формирует кампейны и ищет новые идеи.

RIOT DIVISION первым в Украине представил технологическую одежду на национальном рынке.

У бренда много интересных вещей-трансформеров, которые могут быть одновременно, например, и курткой, и сумкой. Преимущественно это одежда для активного образа жизни – худи, брюки, футболки, анораки, лайнеры и аксессуары.

С 2015 года в RIOT DIVISION действовала постоянная скидка 50% для участников боевых действий в зоне АТО и ООС. С 24 февраля 2022-го эту скидку навсегда получили все воины ВСУ, парамедики, медики и работники ГСЧС.

После полномасштабного вторжения бренд успел выпустить коллаборацию с украинской кибербезопасной компанией CyberUnitTech, дроп из худи, дополненных принтом от киевского художника Олега Семака, и кампейн, главным героем которого стал Денис Квебек, который в 2017 году во время выполнения боевого задания в АТО потерял часть ладони. Все доходы с них были направлены на благотворительные цели.

Цены: бомбер цвета хаки – 11000 грн, бежевый лайнер – 3300 грн, штаны цвета хаки с нейлоновыми вставками на коленях – 6500 грн

Где купить: сайт; Киев, ул. Рейтарская, 9; ул. Крещатик, 38 (ЦУМ); ул. Золотоворотская, 2А (шоурум BAGMAN); ул. Большая Васильковская, 30В (LED.CYBERSTORE)

SCOWTH

Киевский бренд SCOWTH официально родился 8 декабря 2015 года. Именно в этот день он представил первые 6 моделей мужского белья на крупнейшем в Украине фестивале национальных производителей. Уже через 2 месяца свет увидела вторая коллекция бренда, а впоследствии и полноценная линейка, дополненная новыми изделиями.

Комфорт, небанальный дизайн, эргономичность и широкий выбор моделей – главные преимущества белья бренда. В переводе со старого шотландского языка «scowth» означает «свобода мысли, движения, самовыражения», что полностью передает философию SCOWTH.

Впоследствии бренд запустил женскую линейку, а также начал отшивать одежду. Однако мужское белье до сих пор остается его визитной карточкой.

Цены: хипсы фиолетового цвета – 350 грн, черные боксерки – 400 грн, боксерки удлиненные из бамбука горчичного цвета – 500 грн

Где купить: сайт

VIKTORANISIMOV

VIKTORANISIMOV — украинский бренд дизайнерской одежды, сочетающий в себе милитари, деловой и спортивный стили.

Его основатель Виктор Анисимов продвигает идею формирования универсального гардероба из нескольких совмещенных вещей, которые будут уместны при любых обстоятельствах. Создавая коллекции, дизайнер ставит себе задачу использовать минимальное количество материалов. Таким образом вещи бренда легко комбинируются между собой.