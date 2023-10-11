Возле метро «Славутич» заработало кафе «Яхт клуб» со среднеземноморскими блюдами

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Ирина Маймур
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Недалеко от станции метро «Славутич» начало работу кафе «Яхт клуб».

Заведение работает в тестовом режиме с конца лета, пишет The Village Украина.

Отмечается, что владелец кафе много лет путешествовал по миру под парусом. Желание снова почувствовать себя в море он воспроизвел в интерьере заведения.

В кафе «Яхт клуб» можно заказать салаты с морепродуктами и среднеземноморские блюда. В барной карте есть алкогольные и безалкогольные коктейли.

Для детей в заведении обустроили зону, где можно рисовать. Также для малышей разработали специальное меню.

Цены: хумус с морепродуктами — 285 грн, салат с креветками — 198 грн, салат с тунцом — 235 грн, брускетты с креветкой — 180 грн, тыквенный суп — 129 грн, сырный крем-суп — 178 грн, шакшука — 149 грн, сырники — 129 грн

Адрес: улица Заречная, 1Б

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 22:00

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Фото: «Яхт клуб», The Village Украина.

Опубликовано: 11 октября 2023
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