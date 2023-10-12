На Нивках открылась пиццерия Berry Bar

Пиццерия Berry Bar начала работу на Нивках, напротив Станостроительного сквера.

Об этом пишет The Village Украина.

Это второе заведение сети, первый ресторан на три этажа работает на Петропавловской Борщаговке.

«Главная идея – угостить действительно вкусной пиццей жителей спального района за умеренную цену, превратив потребление пищи в настоящую трапезу в хорошем интерьере с организацией детского досуга», – рассказывают в команде.

В меню заведения есть несколько видов пиццы, а также десерты. Из напитков предлагают коктейли, пиво и крепкий алкоголь, а также кофе (в том числе на растительном молоке), лимонады и чай.

Цены: Пицца с сыром дорблю и грушей – 189 грн, кальцоне с мясом – 149 грн, пицца «Маргарита» – 139 грн, пицца «Карбонара» – 189 грн, пицца с моцареллой и салями – 179 грн, чизкейк – 8 чай – 89 грн, капучино – 33 грн, джин-тоник – 111 грн, лимонад – 50 грн.

Где: улица Александра Бринжалы, 60

График работы: 10:00–22:00

Фото: The Village Украина