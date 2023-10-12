Бренд Oliz и United 24 выпустили благотворительную коллекцию шелковых платков

«Похищенное искусство» – это благотворительная коллекция шелковых платков бренда Oliz и платформы United 24.

Только за первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году россияне вывезли коллекции из 40 украинских музеев. Впрочем, у этой позорной практики есть глубокие корни, ведь россия похищает и присваивает украинские произведения искусства на протяжении сотен лет. Проект рассказывает историю трех таких работ, созданных в разные исторические периоды, но имеющих общую судьбу.

«Красный закат» Архипа Куинджи, мозаика «Святой великомученик Димитрий Солунский», украшавшая Свято-Михайловский Златоверхий монастырь, и роспись дома-музея Полины Райко. Каждый платок в коллекции — помощник в культурной дипломатии, возможность рассказать миру правду об утраченных украинских сокровищах.

В то же время каждый платок — символ веры, что однажды справедливость возобладает. Все украденное вернется домой. Все уничтоженное будет восстановлено. Именно поэтому средства от продажи коллекции будут направлены на восстановление домов в Киевской области, которыми занимается платформа United 24.

Фото: Oliz