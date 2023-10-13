В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации

В Броварах началась реконструкция садика «Родничок». Работы планируют окончить в течение 14 месяцев.

Об этом сообщили в КОВА.

В рамках реконструкции планируется не только восстановить поврежденный объект, но и перепланировать отдельные помещения, обустроить лифты, достроить лестничные клетки, устроить дополнительные входы и пути эвакуации. Запроектировано два отдельных зала для музыкальных и физкультурных занятий.

Здание дошкольного образования рассчитано на 270 детей. Ремонт будет выполнен с соблюдением всех пожарных требований и учетом инклюзивности. На объекте продолжаются подготовительные работы. Работы будут выполнены на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Фото: КОВА