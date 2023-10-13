В Ирпене открылся пицца-бар "Без дверей"

Пицца-бар «Без дверей» открылся в Ирпене – это третье заведение сети города.

Об этом пишет The Village Украина.

Также в заведении подают завтраки в течение дня и предлагают десерты от Baker Street и See Your Bakery.

Цены: пицца «Маргарита» – 240 гривен, пицца «Прошуто» с инжиром – 360 гривен, пицца «Сырная» с острым медом – 360 гривен, сырники в кокосовом йогурте – 180 гривен, «Английский» завтрак – 200 гривен, авокадо-тост с лососем – 300 гривен, допио – 50 гривен, капучино – 55 гривен, фильтр – 50 гривен, «Воронка» – 90 гривен.

График работы: 08:00–21:00

Где: Ирпень, улица Славянская, 33/1

Фото: Без дверей, The Village Украина