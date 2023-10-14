На Контрактовой площади открылось заведение Nunu: с шаурмой «новой волны» от киевского шефа

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Наталия Габрух
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На Контрактовой площади открыли заведение Nunu с шаурмой «новой волны» от киевского шефа Юрия Никитюка. Об этом сообщает The Village Украина.

В заведении сами готовят лаваш, потому он мягкий и не крошится. Также не покупают готовые белые и красные соусы. Вертеля у Nunu тоже нет.

«Мясо готовим в течение десяти часов и рвём его на волокна руками, чтобы получить сочный и насыщенный вкус», — комментирует Юрий Никитюк.

В заведении можно приобрести шаурму на вынос или с доставкой через Glovo.

Цены: шаурма со свининой – 179 грн, шаурма с говядиной – 189 грн, бабагануш из ротти – 140 грн, мухаммара – 140 грн, айран – 35 грн.

График работы: 12:00-21:00

Где: Контрактовая площадь, 1

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Опубликовано: 14 октября 2023
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