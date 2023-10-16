В центре Киева заработал ресторан Emerald с европейскими и азиатскими блюдами

Недалеко от станции метро «Площадь Украинских Героев» начал работу ресторан Emerald.

Открывая заведение, владельцы вдохновлялись домом итальянского авантюриста-путешественника Франко Савой начала 1900-х годов и обустроили ресторан в стиле ретро.

Меню заведения также вдохновлено путешествиями и привезено из разных уголков мира. В нем собраны блюда из Европы и Азии.

Emerald предлагает завтраки (в будни их подают с 10:00 до 13:00, по выходным — с 10:00 до 15:00), стартеры, салаты, мясные и рыбные блюда. К блюдам можно заказать чай, кофе, фреши, французские, испанские и чилийские вина и множество коктейлей. Среди десертов есть пирожные и мороженое.

Цены: сырники с рикоттой, карамелью и ягодами — 255 грн, круассан с ветчиной — 240 грн, рис в тайском стиле — 175 грн, греческий салат — 365 грн, стейк Ти-боун — 560 грн, ролл с крабом и креветкой — 62 , мильфей — 235 грн

Адрес: улица Гетьмана Павла Скоропадского, 43

Режим работы : ежедневно с 10:00 до 23:00

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Фото: Emerald