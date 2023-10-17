В Украине создали первую карту помощи женщинам: как ею пользоваться

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Ирина Маймур
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Журналисты днепровского издания КУСТ создали первую в Украине интерактивную карту помощи женщинам.

Медийщики проанализировали организации и инициативы, оказывающие помощь женщинам, связались с их представителями и собрали всю информацию на одной веб-платформе.

Кому оказывают помощь

Почти все организации поддерживают женщин в сложном положении: многодетных, ВПЛ, пострадавших от гендерно обусловленного насилия, бездомных.

Также на карте есть организации, которые помогают ЛГБТКИ+ сообществу, женщинам с активной жизненной позицией, военнослужащим, подросткам и молодежи. Отдельные организации имеют медицинское направление: речь идет об союзах людей с инвалидностью или поддержке женщин с ВИЧ.

Какую помощь можно получить

Это могут быть одежда, гигиенические вещи, воркшопы, тренинги, менторство, консультации психологов, юристов и т.д.

Как воспользоваться картой

Необходимо найти нужный регион и необходимый вид помощи, щелкнуть название организации, прочитать всю информацию о ней, найти контакты, связаться и получить помощь.

Сейчас на карте есть 73 геометки по всем областям Украины, кроме временно оккупированных территорий. Чтобы облегчить поиск, всеукраинские организации внесли в локацию города Киев. Шелтеры, расположенные в западной части Украины, обычно готовы приютить людей из всех областей.

Фото: КУСТ, Unsplash/Hannah Busing

Опубликовано: 17 октября 2023
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