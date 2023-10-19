Появился новый киноканал Prokino с исключительно украинским контентом

Film.ua Group запустил новый киноканал Prokino с исключительно украинским контентом.

На канале собран разнообразный контент в формате киносеанса: от комедий и исторических драм до военных и молодежных фильмов. В частности, такие, как «Цена правды», «Сторожевая Застава», «Мирный-21», «Памфир», «Снайпер. Белый Ворон», «Щедрик», «Захар Беркут» и многие другие, где вы сможете увидеть мастерство украинских режиссеров и талант украинских актеров.

Каждый четверг и пятница в 18:00 и 20:00 Prokino будет показывать четыре премьерных для киноканала фильма.

Отмечается, что канал не ограничивается только фильмами, но предлагает саундтреки, трейлеры украинских картин в прокате, бекстейдже и making of, викторины, киносмотры, обращения актеров и авторов к зрителям, промо киноиндустрии и многое другое.

Prokino доступно в сетях украинских кабельных провайдеров и OTT-сервисов.

Фото: Unsplash\Jon Tyson