Бренд Huru разработал новую модель рюкзака в коллаборации со Славой Балбеком, посвященную антарктическому центру

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Валерия Гуржий
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Украинский бренд Huru разработал новую модель рюкзака при поддержке Национального антарктического научного центра. Он создан в коллаборации с архитектором и СЕО balbek bureau Славой Балбеком.

Об этом пишет канал "Ментор украинских брендов".

«На создание этого рюкзака нас вдохновила экспедиция Славы Балбека в Антарктиду, на украинскую станцию Академик Вернадский. По возвращении Слава отдал свой рабочий комбинезон, чтобы мы сшили из него рюкзак. Он описал визуальное видение и дал первый чертеж, затем команда мастеров доделала и в итоге масштабировала изделие в полноценную коллекцию», — рассказывает команда Huru.

Совместно у них получился городской рюкзак, имеющий место для ноутбука на спинке и клапан (крышку) со скрытым карманом. На клапане нашит специально разработанный совместно с НАНЦ шеврон «Russian Antarctic station Vernadsky Ambassador».

35$ с каждого рюкзака будут передавать на закупку необходимых вещей для тех полярников, которые защищают Украину на фронте.

Модель называется 65°64° и, как и большинство изделий Huru, имеет свой порядковый номер и пожизненную гарантию. Отшивают в оранжевом и черном цветах.

Стоимость рюкзака: 12395 гривен.

Фото: Huru

Опубликовано: 20 октября 2023
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