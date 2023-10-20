Какой фирмы выбрать варочную поверхность — рейтинг производителей

Чтобы преобразить кухню, сделать приготовление блюд простой и приятной задачей, нужно приобрести новую варочную панель. Купленная варочная поверхность позволит готовить разнообразные блюда для всей семьи, а также подчеркнуть уникальный стиль кухни.

Но прежде, чем приступить к выбору поверхности стоит разобраться, какой отдать предпочтение — газовой плите или электрической, а также какой формы выбрать и на сколько конфорок. Самое важное, какой фирмы выбрать варочную поверхность для дома или дачи.

Вариант крепления плиты

Если отдать предпочтение газовому устройству, то оно будет считаться независимой, потому что не будет подключаться к другим приборам.

С электрическими плитами все намного сложнее. Они бывают двух вариантов.

Зависимые модели зависят от духовки, они вместе подключаются, такие агрегаты могут быть на порядок дешевле, чем независмые. Независимый вариант подключения позволит оценить массу преимуществ, хотя такой агрегат и стоит значительно дороже. К основным достоинствам данного варианта можно отнести ее установку в любом месте кухни, а также большой выбор стильных устройств.

Тип варочной плиты, какой компании отдать предпочтение?

Прежде, чем начать выбирать любую плиту, следует определиться не только с вопросом, какой фирмы выбрать варочную поверхность, но и с тем, какому типу плит стоит отдать предпочтение: газовому, электрическому или комбинированному.

Наиболее дешевым сырьем считается газ, поэтому если в дом проведен газ, то вопросов не должно возникать, следует устанавливать газовую плиту. Но если дома нет газа, то есть два варианта, первый — выбрать электрический тип плиты, второй — монтировать газовую плиту и обеспечить ее работу, подключив ее к баллонному газу.

Если вы не уверены, какому варианту плиты отдать предпочтение, тогда можно выбрать комбинированный вариант, где две конфорки будут электрическими и две газовыми. Такой вариант актуален, если есть перебои с подачей света или газа.

Тип нагревательного элемента

Стоит отметить, что лучшие производители панелей для варки предлагают газовые плиты со сменными форсунками, которые можно подключить как для работы обычного природного газа, так и для работы баллонного.

Газовые плиты также могут отличаться формой конфорок, они могут иметь привычный классический внешний вид, двойную или тройную корону.

Тройная корона считается наиболее эффективной конфоркой, так как позволяет вскипятить любую емкость в несколько раз быстрее. Direct Flame уникальная конфорка, которая позволит вскипятить воду намного быстрее благодаря наличию в ней множества микроотверстий, позволяющим продукту приготовиться или подогреться в несколько раз быстрее. ВОК экспресс-конфорка — это специальная горелка, в которой может располагаться двойная или тройная корона, чтобы ускорить приготовление продуктов, а также придать им красивый золотистый вид. Помимо всего в решетке есть специальные крепления для установки сковороды ВОК и ее безопасной эксплуатации.

Но только вам решать, какой вариант и какой бренд панелей варочных лучше именно для вас.

Идеальный вариант — электрические плиты

Конфорки у таких плит могут иметь разные нагревательные элементы: классический нагрев или индукционный.

Если отдать предпочтение электрическим плитам, необходимо определиться, какому нагревательному элементу отдать предпочтение, так как от этого параметра зависит стоимость плиты и ее внешний вид.

Спиральный нагревательный элемент считается одним из бюджетных, но накаляться он будет достаточно долго, поэтому данный вариант выбирают чаще для дачи, а не для повседневного применения. Ленточный нагревательный элемент используется в современных моделях электроплит, так как может нагреться всего за 6-10 секунд. Галогеновый нагревательный элемент накаляется до нужного значения всего за пару секунд, но плита может перегреваться при длительном приготовлении пищи, поэтому стоит выбирать такую печь с функцией защиты от перегрева.

Индукционные плиты

Индукционная плита имеет иной принцип работы, поэтому поверхность плиты нагревается, после контакта плиты со специальной посудой (с ферромагнитным дном) в которой находиться магнит, после контакта начинает подогреваться дно кастрюли или сковородки.

В панели расположена индукционная катушка, на нее передается электрический ток, после образуется магнитное поле, благодаря чему и подогревается посуда.

Какой материал поверхности выбрать

Стоит отметить, что лучшие бренды варочных поверхностей предлагают широкий выбор качественной продукции, выполненной из различных материалов. В панелях для поверхностей могут использоваться за основу такие материалы.

Стеклокерамика — простой в уходе материал, но он требует к себе бережного ухода, так как боится случайных ударов и других механических повреждений. Эмалированные поверхности отличаются большим выбором цветовых гамм, но к сожалению на них также могут появиться царапины, если использовать абразивные средства для ухода за плитой. Нержавеющая сталь считается одним из практичных материалов, он не боится механических повреждений, но к сожалению, на них могут остаться разводы и капли жира. Закаленные плиты наиболее популярны, они легко очищаются, на них просто смыть любое загрязнение. Но нужно аккуратно ею пользоваться, так как могут оставаться царапины.

Какие решетки выбрать для газовых плит, какой бренд лучше?

Прежде, чем определиться, какую панель для варки выбрать, следует присмотреть варианты решеток для газовых печей.

Предлагается два варианта решеток для газовых варочных поверхностей.

Чугунные отличаются высоким качеством металла, длительным сроком эксплуатации и неизменно стильным внешним видом. Но данный материал имеет единственный минус — он боится ударов, если уронить решетку, то она может расколоться на несколько частей. Стальные решетки дополнительно покрываются эмалью, так она имеет стильный внешний вид. Решетки просты в уходе и отличаются своим высоким уровнем ударопрочности. Но стоит отметить, что на стальные решетки нельзя ставить слишком тяжелые кастрюли, так как они под тяжестью могут прогнуться.

Размеры и формы поверхностей

Выбрать лучший бренд варочных поверхностей можно только когда определитесь с видом и числом конфорок. Ведь сегодня можно купить плиту с 1 - 6 конфорками. В зависимости от количества конфорок будет изменяться размер поверхности.

Большая часть представленных поверхностей идеально подойдет для кухонь, которые имеют глубину 58-60 см, но есть и нетипичные размеры.

Для небольших по размеру комнат эксперты рекомендуют выбирать 2х конфорочную поверхность, которая в ширину не превышает 30 см, а для большой семьи стоит выбирать большую рабочую поверхность с 5-6ю конфорками, поэтому ее размер будет составлять 70-90 см в ширину.

Некоторые модели могут изменять зону нагревания, но такая функция доступна в индукционных или электрических плитах и она необходима не всем хозяйкам. Поэтому, если она вам не нужна, не стоит переплачивать.

Форма и цвет варочной поверхности

Если вы создаете новый дизайн кухни, тогда стоит выбирать не только, какой фирмы выбрать варочную плиту, но и формы. Ведь сегодня предлагается огромный ассортимент товаров.

К примеру, для классического стиля стоит выбирать квадратную или прямоугольную форму, а вот для современного отлично может вписаться в интерьер плита квадратной, прямоугольной или круглой формы, а также в виде бумеранга.

Также предлагается достаточный вариант цветовых решений. Конечно, если это закаленное стекло, то оно будет только черным, а вот эмалированные плиты могут иметь различные цветовые решения.

Какому типу управления поверхностью лучше отдать предпочтение?

Не стоит сразу определяться с вопросом, какой бренд варочных панелей выбрать, следует разобраться, какую по типу управления плиту стоит выбрать для ее простого использования.

Механический вариант управления подразумевает наличие ручек, которыми необходимо вращать и задавать нужный температурный режим. Чаще всего такой вариант управления используется в дешевых вариантах электрических плит или же в дорогих газовых плитах, где необходимо выставить мощность пламени. Сенсорное управление позволяет активировать работу плиты при помощи специальных кнопок. Такое управление встречается в электрических или индукционных плитах.

Механическое управление считается более надежным и практичным, хотя ручки и пачкаются во время приготовления еды. Сенсорные кнопки легко протирать от загрязнений, но стоит отметить, что влажными руками или не очень чистыми сложно активировать работу варочной поверхности.

Дополнительные опции, помогающие упростить и улучшить процесс приготовления

Чаще всего дополнительными опциями оснащены только электрические плиты, а также индукционные. Поэтому в зависимости от того, какие требования предъявляете к агрегату вы сможете выбрать лучшие производители варочных плит, чтобы подобрать свой идеальный вариант.

Таймер, задающийся для конфорок по отдельности

Таймер в плите позволяет задать время, через которое должна отключиться конкретная конфорка. Благодаря такой функции можно поставить кипятиться воду и задать время, через которое должна отключиться работа плиты, так можно устранить случайное выкипание или пригорание продуктов. К слову многие агрегаты после окончания выставленного времени оповещают хозяина звуковым сигналом о завершении заданных параметров.

Индикатор остаточного тепла

Для того чтобы не обжечься об плиту, разработчики установили индикатор, показывающий какой температуры конфорка. Когда она становится безопасной температуры, то индикатор отключается и можно приступать к мытью поверхности.

Автоотключение

Если электрическая плита перегревается из-за длительной работы, то специальная программа обеспечит ее автоотключение до момента, пока внутри поверхности все не остынет до безопасной температуры. Также такая функция будет актуальна для людей, у которых часто бывают перепады в напряжении, чтобы обезопасить технику и продлить ее срок эксплуатации.

Снижение температуры конфорки после закипания

Уникальная функция, которая позволит не стоять у плиты в ожидании закипания кастрюли. Благодаря современным технологиям плита самостоятельно уменьшит свою мощность, когда в емкости будет достигнута нужная температура

Кратковременная пауза

Также актуальная программа для тех, кто любит готовить разнообразные блюда. Во время приготовления можно выбрать кратковременную паузу, то есть конфорка будет выключена, но до определенной температуры, благодаря чему будет сохраняться тепло приготовленной пищи.

Блокировка от детей

Данная функция актуальна для тех людей, у кого есть дома маленькие дети, всего одной клавишей можно заблокировать работу агрегата. То есть, даже нажимая кнопки ребенок не сможет включить конфорки или наоборот выключить.

Лучшие производители варочных плит

Сегодня лучшие производители варочных поверхностей - GEFEST, ZANUSSI, BEKO, ELECTROLUX, MIDEA, HOTPOINT-ARISTON. Они производят красивые и современные газовые плиты, электрические и индукционные поверхности, которые могут внешним видом, а также функционалом удовлетворить даже самого требовательного покупателя.

Стоит сказать и о ценах, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей можно выбрать плиту как бюджетную, так и премиум класса.

Если вы знаете каким параметрам и производителю отдать предпочтение, тогда стоит приступать к покупке плиты и ее последующей эксплуатации.



