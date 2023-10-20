Какой фирмы выбрать варочную поверхность — рейтинг производителей

Чтобы преобразить кухню, сделать приготовление блюд простой и приятной задачей, нужно приобрести новую варочную панель. Купленная варочная поверхность позволит готовить разнообразные блюда для всей семьи, а также подчеркнуть уникальный стиль кухни.
Но прежде, чем приступить к выбору поверхности стоит разобраться, какой отдать предпочтение — газовой плите или электрической, а также какой формы выбрать и на сколько конфорок. Самое важное, какой фирмы выбрать варочную поверхность для дома или дачи.
Если отдать предпочтение газовому устройству, то оно будет считаться независимой, потому что не будет подключаться к другим приборам.
С электрическими плитами все намного сложнее. Они бывают двух вариантов.
Прежде, чем начать выбирать любую плиту, следует определиться не только с вопросом, какой фирмы выбрать варочную поверхность, но и с тем, какому типу плит стоит отдать предпочтение: газовому, электрическому или комбинированному.
Наиболее дешевым сырьем считается газ, поэтому если в дом проведен газ, то вопросов не должно возникать, следует устанавливать газовую плиту. Но если дома нет газа, то есть два варианта, первый — выбрать электрический тип плиты, второй — монтировать газовую плиту и обеспечить ее работу, подключив ее к баллонному газу.
Если вы не уверены, какому варианту плиты отдать предпочтение, тогда можно выбрать комбинированный вариант, где две конфорки будут электрическими и две газовыми. Такой вариант актуален, если есть перебои с подачей света или газа.
Стоит отметить, что лучшие производители панелей для варки предлагают газовые плиты со сменными форсунками, которые можно подключить как для работы обычного природного газа, так и для работы баллонного.
Газовые плиты также могут отличаться формой конфорок, они могут иметь привычный классический внешний вид, двойную или тройную корону.
Но только вам решать, какой вариант и какой бренд панелей варочных лучше именно для вас.
Конфорки у таких плит могут иметь разные нагревательные элементы: классический нагрев или индукционный.
Если отдать предпочтение электрическим плитам, необходимо определиться, какому нагревательному элементу отдать предпочтение, так как от этого параметра зависит стоимость плиты и ее внешний вид.
Индукционная плита имеет иной принцип работы, поэтому поверхность плиты нагревается, после контакта плиты со специальной посудой (с ферромагнитным дном) в которой находиться магнит, после контакта начинает подогреваться дно кастрюли или сковородки.
В панели расположена индукционная катушка, на нее передается электрический ток, после образуется магнитное поле, благодаря чему и подогревается посуда.
Стоит отметить, что лучшие бренды варочных поверхностей предлагают широкий выбор качественной продукции, выполненной из различных материалов. В панелях для поверхностей могут использоваться за основу такие материалы.
Прежде, чем определиться, какую панель для варки выбрать, следует присмотреть варианты решеток для газовых печей.
Предлагается два варианта решеток для газовых варочных поверхностей.
Выбрать лучший бренд варочных поверхностей можно только когда определитесь с видом и числом конфорок. Ведь сегодня можно купить плиту с 1 - 6 конфорками. В зависимости от количества конфорок будет изменяться размер поверхности.
Большая часть представленных поверхностей идеально подойдет для кухонь, которые имеют глубину 58-60 см, но есть и нетипичные размеры.
Для небольших по размеру комнат эксперты рекомендуют выбирать 2х конфорочную поверхность, которая в ширину не превышает 30 см, а для большой семьи стоит выбирать большую рабочую поверхность с 5-6ю конфорками, поэтому ее размер будет составлять 70-90 см в ширину.
Некоторые модели могут изменять зону нагревания, но такая функция доступна в индукционных или электрических плитах и она необходима не всем хозяйкам. Поэтому, если она вам не нужна, не стоит переплачивать.
Если вы создаете новый дизайн кухни, тогда стоит выбирать не только, какой фирмы выбрать варочную плиту, но и формы. Ведь сегодня предлагается огромный ассортимент товаров.
К примеру, для классического стиля стоит выбирать квадратную или прямоугольную форму, а вот для современного отлично может вписаться в интерьер плита квадратной, прямоугольной или круглой формы, а также в виде бумеранга.
Также предлагается достаточный вариант цветовых решений. Конечно, если это закаленное стекло, то оно будет только черным, а вот эмалированные плиты могут иметь различные цветовые решения.
Не стоит сразу определяться с вопросом, какой бренд варочных панелей выбрать, следует разобраться, какую по типу управления плиту стоит выбрать для ее простого использования.
Механическое управление считается более надежным и практичным, хотя ручки и пачкаются во время приготовления еды. Сенсорные кнопки легко протирать от загрязнений, но стоит отметить, что влажными руками или не очень чистыми сложно активировать работу варочной поверхности.
Чаще всего дополнительными опциями оснащены только электрические плиты, а также индукционные. Поэтому в зависимости от того, какие требования предъявляете к агрегату вы сможете выбрать лучшие производители варочных плит, чтобы подобрать свой идеальный вариант.
Таймер в плите позволяет задать время, через которое должна отключиться конкретная конфорка. Благодаря такой функции можно поставить кипятиться воду и задать время, через которое должна отключиться работа плиты, так можно устранить случайное выкипание или пригорание продуктов. К слову многие агрегаты после окончания выставленного времени оповещают хозяина звуковым сигналом о завершении заданных параметров.
Для того чтобы не обжечься об плиту, разработчики установили индикатор, показывающий какой температуры конфорка. Когда она становится безопасной температуры, то индикатор отключается и можно приступать к мытью поверхности.
Если электрическая плита перегревается из-за длительной работы, то специальная программа обеспечит ее автоотключение до момента, пока внутри поверхности все не остынет до безопасной температуры. Также такая функция будет актуальна для людей, у которых часто бывают перепады в напряжении, чтобы обезопасить технику и продлить ее срок эксплуатации.
Уникальная функция, которая позволит не стоять у плиты в ожидании закипания кастрюли. Благодаря современным технологиям плита самостоятельно уменьшит свою мощность, когда в емкости будет достигнута нужная температура
Также актуальная программа для тех, кто любит готовить разнообразные блюда. Во время приготовления можно выбрать кратковременную паузу, то есть конфорка будет выключена, но до определенной температуры, благодаря чему будет сохраняться тепло приготовленной пищи.
Данная функция актуальна для тех людей, у кого есть дома маленькие дети, всего одной клавишей можно заблокировать работу агрегата. То есть, даже нажимая кнопки ребенок не сможет включить конфорки или наоборот выключить.
Сегодня лучшие производители варочных поверхностей - GEFEST, ZANUSSI, BEKO, ELECTROLUX, MIDEA, HOTPOINT-ARISTON. Они производят красивые и современные газовые плиты, электрические и индукционные поверхности, которые могут внешним видом, а также функционалом удовлетворить даже самого требовательного покупателя.
Стоит сказать и о ценах, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей можно выбрать плиту как бюджетную, так и премиум класса.
Если вы знаете каким параметрам и производителю отдать предпочтение, тогда стоит приступать к покупке плиты и ее последующей эксплуатации.