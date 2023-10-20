В приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости

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Ирина Маймур
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Теперь в приложении «Дія» можно найти ближайший Пункт несокрушимости.

Об этом сообщили в Минцифре.

Воспользоваться сервисом можно офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в «Дії», когда будет интернет.

Как найти карту в Действии:

  • зайти в приложение;
  • нажать Услуги;
  • выбрать Пункты несокрушимости;
  • выбрать область и загрузить карту.

Карта показывает все Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. В меню можно узнать адрес, график работы и условия каждой локации, а также проложить в нее маршрут.

Также пользователь может отфильтровать Пункты за наличием пандуса, интернета, мобильной связи, генератора и т.д.

Чтобы просмотреть ближайшие к вам Пункты несокрушимости, необходимо предоставить доступ к геолокации. «Дія» не сохраняет и не передает никуда ваше местоположение.

По соображениям безопасности, карта недоступна в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Фото: Минцифры

Опубликовано: 20 октября 2023
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