В приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости

Теперь в приложении «Дія» можно найти ближайший Пункт несокрушимости.

Об этом сообщили в Минцифре.

Воспользоваться сервисом можно офлайн. Нужно только предварительно загрузить карту выбранного региона в «Дії», когда будет интернет.

Как найти карту в Действии:

зайти в приложение;

нажать Услуги;

выбрать Пункты несокрушимости;

выбрать область и загрузить карту.

Карта показывает все Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 километра. В меню можно узнать адрес, график работы и условия каждой локации, а также проложить в нее маршрут.

Также пользователь может отфильтровать Пункты за наличием пандуса, интернета, мобильной связи, генератора и т.д.

Чтобы просмотреть ближайшие к вам Пункты несокрушимости, необходимо предоставить доступ к геолокации. «Дія» не сохраняет и не передает никуда ваше местоположение.

По соображениям безопасности, карта недоступна в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Фото: Минцифры