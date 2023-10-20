В центре Варшавы открылся первый Milky Bar

В центре Варшавы открылось украинское заведение – Milky Bar.

В ресторане можно отведать разные виды тостов, салатов, десертов, завтраки и напитки.

Цены: овсяная каша с креветками и помидорами черри - 35 злотых, куриные вафли барбекю - 35 злотых, вареники с черникой и ежевикой - 30 злотых, классические американские блины - 25 злотых, тосты из авокадо - 35 злотых фасолевый суп - 25 злотых, тартар из говядины с картофелем фри - 40 злотых, торт "Киевский" - 27 злотых, лаймово-базиликовое парфе - 25 злотых, миндальный круассан - 20 злотых, латое -18 злотых, лат. -18 злотых.

График работы: 09:00-22:00

Где: Варшава, ул. Добра, 42

Фото: Milky Bar