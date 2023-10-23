"Паляница": во французском Нанте открылся первый ресторан украинской кухни

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Мария Банько
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Заведение под названием "Паляница" начало работу на фуд-маркете Magmaa в городе Нант.

Его открыли 28-летняя украинка Ольга: она родилась и выросла в Луганске, а в 2014 году из-за войны переехала в Киев.

Несколько лет работала в ресторанной сфере в больших и маленьких ресторанах, фуд-траке и кафе на разных процессах. Затем стала проджект-менеджером в социальной сфере.

Ольга вспоминает: "Амбиции открыть бизнес были еще тогда, поэтому я много работала над собой, проводила тесты бизнес-идей, училась на разных курсах".

С началом полномасштабного. вторжение Ольга вместе с сыном эвакуировалась во Францию, в Нант: "Это был совершенно случайный выбор, но очень удачный. Я встретила правильных людей. Организовала несколько фуршетов с украинскими блюдами вместе с франко-украинской ассоциацией, которая помогла украинским беженцам. Поняла, что я хочу открыть свою точку на фуд-корте. Параллельно с языковыми курсами, чтобы довести мой уровень французского до свободного разговорного, прохожу обучение в бизнес-инкубаторе. Благодаря этому я смогла реализовать запланированное".

Проект Ольга запустила вместе с друзьями, с которыми раньше работала в ресторанной индустрии: некоторые из них тоже живут сейчас в Нанте.

В меню "Паляницы": борщ "от мамы" (11,5 евро), галушки (11,5 евро), деруны (9 евро), несколько видов крымскотатарских чебуреков (15,9 евро), украинские мезе: кофейня из баклажанов, аджика и форшмак (15,9 евро), ферментированные овощи (5 евро), плетки и творожник (по 6 евро).

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Опубликовано: 23 октября 2023
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