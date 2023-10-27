В Украине изменились правила дорожного движения: что нового

20 октября правительство Украины внесло изменения в Правил дорожного движения. Они обусловлены необходимостью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Об этом сообщили в Кабмине.

Изменения в включенные фар

Ранее, с целью обозначения транспортного средства, движущегося в светлое время суток вне населенного пункта, с 1 октября по 1 мая должны были быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в автомобиле — ближний свет фар. Теперь такой временной промежуток отменен и указанное правило для транспортных средств применяется постоянно.

Практика постоянного применения ближнего света фар положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.

По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию ближнего света фар количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10-15%.

Перевозка детей

Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка - 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Использование детских удерживающих систем — это не только пассивная безопасность ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется живым или получит менее серьезные травмы.

Остановки на дорогах

Также на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.

Фото: Unsplash\Kento Hirasue