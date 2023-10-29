На Хортице нашли бронзовый кинжал возрастом 4 тысячи лет

Оружие, датированное вторым тысячелетием до нашей эры, было обнаружено на Хортице после снижения уровня воды в реке Днепр. Об этом сообщает издание ZPRZ.CITY.

Специалисты отмечают, что бронзовые артефакты, такие как найденный кинжал из поздней бронзовой эпохи, встречаются крайне редко. Аналогичный кинжал был найден в 2004 году. Поэтому каждая такая находка уникальна. Татьяна Шелеметеева, старший научный сотрудник заповедника «Хортица» подчеркнула, что на сегодняшний день в коллекции заповедника насчитывается три кинжала, два серпа и украшения из бронзы.

Ранее возле Хортицы нашли старинный адмиралтейский якорь с деревянной перекладиной. В коллекции заповедника «Хортица», которая насчитывает более 60 якорей, всего три или четыре с древесиной. Кроме того, в этом сезоне сотрудники заповедника «Хортица» нашли четырехрогий якорь, с остатками каната вокруг лап.

Оба якоря, а также бронзовый кинжал и другие археологические находки теперь представлены на выставке для публичного рассмотрения.

Ранее мы писали , что вблизи Хортицы на дне обмелевшего Днепра нашли тысячелетнюю лодку-долбанку.

Фото: ZPRZ.CITY.