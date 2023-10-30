Возле Гостомельского аэропорта начали высаживать новый лес

В Киевской области возле Гостомельского аэропорта высадили 4,5 тысячи саженцев деревьев.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции столичного округа.

Инициатива Let's do it Green Ukraine вместе со специалистами ГП "Клавдиевская ЛНДС" высадили дубы и сосны.

Высадка леса производилась на безопасной территории, которая была предварительно обследована и подготовлена для высадки леса. Ведь леса ГП "Клавдиевская ЛНДС" с первых дней полномасштабного вторжения были оккупированы врагом, и сейчас большая часть лесов, находящихся на балансе предприятия, опасна для посещения и не исследована. Поэтому их посещение строго запрещено.

Фото: Государственная экологическая инспекция столичного округа