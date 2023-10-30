Возле Гостомельского аэропорта начали высаживать новый лес

501
Валерия Гуржий
share share

В Киевской области возле Гостомельского аэропорта высадили 4,5 тысячи саженцев деревьев.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции столичного округа.

Инициатива Let's do it Green Ukraine вместе со специалистами ГП "Клавдиевская ЛНДС" высадили дубы и сосны.

Высадка леса производилась на безопасной территории, которая была предварительно обследована и подготовлена для высадки леса. Ведь леса ГП "Клавдиевская ЛНДС" с первых дней полномасштабного вторжения были оккупированы врагом, и сейчас большая часть лесов, находящихся на балансе предприятия, опасна для посещения и не исследована. Поэтому их посещение строго запрещено.

Фото: Государственная экологическая инспекция столичного округа

Опубликовано: 30 октября 2023
share share
В Киеве началось строительство дороги в неработающий аэропорт «Киев» стоимостью около 136 млн гривен В Киеве началось строительство дороги в неработающий аэропорт «Киев» стоимостью около 136 млн гривен В Украине запустят смарт-мобилизацию: что изменится и когда ждать В Украине запустят смарт-мобилизацию: что изменится и когда ждать Смотрите, как проект «Спадщина.ua» отреставрировал старый домик на Львовщине Смотрите, как проект «Спадщина.ua» отреставрировал старый домик на Львовщине На Русановке обустроят повышенные пешеходные переходы На Русановке обустроят повышенные пешеходные переходы На Отрадном хотят демонтировать подвесные фонари и установить столбы с LED освещением: местные вызвали полицию На Отрадном хотят демонтировать подвесные фонари и установить столбы с LED освещением: местные вызвали полицию В Украине планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа В Украине планируют ввести штрафы за нарушение комендантского часа Почти с нуля: Как каскадеры, музыканты и культурные менеджеры открывают кафе и бары в Киеве Почти с нуля: Как каскадеры, музыканты и культурные менеджеры открывают кафе и бары в Киеве На Шулявке установили новые балки Дегтяровского моста: фото На Шулявке установили новые балки Дегтяровского моста: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.