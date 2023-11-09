7 украинских брендов, которые создают одежду и обувь из конопли

Конопляное волокно – одно из самых прочных натуральных доступных волокон. Его приятно носить к телу, оно обладает антибактериальными и солнцезащитными свойствами, от природы устойчиво к плесени. Более того, еще и дарит прохладу летом и согревает зимой благодаря уникальным терморегулирующим свойствам.

Рассказываем о 7 украинских брендах, которые производят одежду и обувь из конопли.

Selera

Главная ценность для Selera – концепт slow fashion. Вся без исключения одежда этого бренда — минималистичная, функциональная и из натуральных экологических материалов.

Дизайнер Валерия Семчук создает одежду из ткани из волокон крапивы и конопли, которые использовали в традиционном украинском ткачестве.

Бумага для бирок бренда биоразлагаемая. Он содержит семена цветов, поэтому бирку можно посадить и вырастить дома бархатцы или петунии.

Цены: топ из конопли светло-коричневого цвета — 95€, светло-коричневый конопляный фартук — 95€

Где купить: на сайте; г. Киев, шоппинг-пространство KAPSULA (ул. Жилянская, 54); г. Одесса, iLAKMUS (ул. Академическая, 28)

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Hempful

Украинский бренд Hempful, основанный фотографом Инной Постниковой, создает из органически выращенной конопли очень нежные и хрупкие вещи. Одежда марки проста, комфортна и вне трендов и сезонов. Ухаживать за ней легко, ведь вещи из конопли совсем не изнашиваются.

В Hempful можно собрать полноценный базовый гардероб – в коллекции бренда есть платья на особенный вечер, футболки, шорты, топы, брюки, рубашки и худи.

Цены: белые брюки молочного цвета из конопли — 5300 грн, конопляная майка-топ молочного цвета — 1800 грн, конопляные голубые шорты — 4300 грн

Где купить: на сайте

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TG Botanical

Бренд устойчивой моды TG Botanical основала дизайнер Татьяна Чумак, вдохновившись окружающей средой и ботаникой.

Команда марки производит одежду из природных материалов, а именно — крапивы, льна и конопли. К тому же использует экспериментальные методы окрашивания тканей растительными пигментами. Вещам бренда дарят свои цвета цветы пижмы, луковая шелуха, корни марены, желуди и зерна кофе.

TG Botanical стремятся создавать «выращенную одежду», которая будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение. Среди наших фаворитов у бренда – жакет на подкладке из конопляного меха, платья и макси-юбки.

Цены: жакет на подкладке из конопляного меха – 21400 грн, пальто авангард на подкладке из конопляного меха – 25900 грн

Где купить: на сайте ; г. Киев, бутик TG BOTANICAL (ул. Архитектора Городецкого, 11Б); ЦУМ (ул. Крещатик, 38)

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VISH

Украинский slow fashion бренд вязаных вещей ручной работы VISH также производит одежду и аксессуары из природных материалов.

Например, их прошлогодний дроп SVITANOK содержит одежду, платки и сумки из конопли, льна, шелка, рафии и хлопка. Вдохновением для создания коллекции стали воспоминания о летних каникулах и детстве, проведенном у бабушки.

Цены: шорты Svitanok белого цвета – 2160 грн, рубашка Svitanok белого цвета с вязаными элементами – 5600 грн

Где купить: на сайте

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DevoHome

Сначала украинский бренд DevoHome создал натуральный плед из конопли. Затем к нему добавили подушки с конопляным наполнителем, одеяла из конопляного волокна, детский текстиль, детские одеяла и даже одежду из конопли — носки, жилетки и платья.

В конце концов марка создала инновационный заменитель животного меха и первой в мире представила шубу из конопли. Внешне она мало отличается от натуральной и имеет естественный цвет, напоминающий необработанную овчину. Конопляный мех теплый и легче, чем натуральный. К тому же такие шубы можно стирать.

Сегодня в ассортименте бренда есть не только одежда и текстиль, но и товары для кухни, аксессуары, шторы и даже поводки для животных.

Цены: оранжевая шуба из конопляного меха — 13625 грн, жилетка из конопляного меха бежевая с капюшоном — 6559 грн, стеганный конопляный шарф-палантин с карманом — 875 грн

Где купить: на сайте; г. Киев, ул. Весенняя 34А

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Jo Hemp

Основатель бренда Jo Hemp Денис Бурдейный 20 лет занимается бизнесом на конопле, однако к созданию обуви пришел не сразу. Сначала его предприятие занималось посевом конопли и производило конопляные жгуты и канаты для мореходства. В конце концов Jo Hemp понемногу начало создавать текстиль и одежду, а впоследствии их визитной карточкой стала обувь из технической конопли.

Сейчас бренд предлагает женские и мужские ботинки, сапоги, кроссовки, слипоны и кеды, изготовленные исключительно вручную. Благодаря волокнистой структуре, ткань, созданная из конопляного волокна, отлично пропускает воздух. Это не дает ногам перегреваться в жару и поддерживает комфортную температуру.

Сегодня в Jo Hemp можно купить не только одежду и обувь, но и стельки и продукты питания, в частности конопляный кофе, масло и конфеты.

Цены: мужские зимние кроссовки Terra — 2499 грн, мужские утепленные сапоги Pride — 2499 грн, женские кроссовки Lofy — 2299 грн

Где купить: на сайте

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InGreen

Бренд InGreen – украинский производитель с 20-летним стажем из города Славутич. Ранее команда марки создавала эко-продукцию только для экспорта. Сейчас же приобрести ее может каждый украинец.

В ассортименте бренда — домашняя и повседневная одежда из льна и конопли, в том числе комфортные пижамы и рубашки, шорты, брюки и платья на каждый день.