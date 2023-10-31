В 5 львовских школах укрытия превратили в креативные пространства

В Киеве пройдет бесплатный интенсив для фудпредпринимателей: как попасть

На Шулявке возобновили движение транспорта под Дегтяровским мостом

С детским развлекательным центром и площадями для арендаторов: «Эпицентр» откроет новый формат ТЦ в пригороде Киева