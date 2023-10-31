В 5 львовских школах укрытия превратили в креативные пространства

Креативные пространства обустроили в укрытиях в 5 львовских школах.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Среди них:
- В СОШ №36 реализовали проект «МАРС». Здесь укрытие – это отдельный мир со своими правилами и законами. Аббревиатура описывает сам проект – М (мультимедийный уголок), А (арт-уголок), Р (развивающая зона), С (сенсорная комната).
- В СОШ №73 – smART SHELTER. Укрытие переделали на художественное пространство, охватывающее кино, караоке, мастер-классы, волонтерство. Лозунг проекта – «Мы хотим жить и творить».
- В Лицей №66 реализовали проект Lounge Zone. Команда этого учебного заведения исследовала, что воздушные тревоги, нахождение в укрытиях вызывают стресс и тревожность. Поэтому они превратили школьное укрытие в 6 зон с разными расслабляющими занятиями – искусство, виртуальные путешествия, кино, развивающая площадка.
- В СОШ №55 сделали проектом Метро Львов: СтаНция 55. Укрытие этой школы состоит из 9 соединенных между собой комнат. Эти помещения стали вагонами метро, где у каждой комнаты есть другая концепция, тематика. В этом укрытии продолжаются работы, но их должны завершить до конца года.
- В СОШ №92 реализовали проект Кино-островок Grata Victoria. Команда этой школы сделала из укрытия настоящий кинотеатр, который используются не только для просмотра фильмов или мультиков, но и для обучения.
Фото: Львовский городской совет