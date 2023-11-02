Подозревают в завишении цен: в помещениях КП "Кивзеленстрой" провели обыски

В помещениях коммунального предприятия "Киевзеленстрой" провели обыски. Сотрудники прокуратуры проверяют деятельность подрядных организаций.

Об этом сообщили в КГГА.

Как писало издание "Киеввласть", следователи Нацполиции считают, что в течение последних трех лет чиновники КО Киевзеленстрой совместно с 7 компаниями-подрядчиками завышали цены при проведении благоустройства столичных зеленых зон.

В частности, в эпицентре внимания правоохранителей оказались работы на сумму более 52 млн гривен в парке им. М. Рыльского и парка возле залива Берковщина, которые выполнял подрядчик ООО Евротехнологии Групп.

По их информации, есть подозрение, что одним из организаторов этой схемы мог быть эксгендиректор "Киевзеленстроя" Алексей Король, возглавляющий с августа 2023 года Северный офис Госаудитслужбы.

Фото: Голосеевская РГА