Подозревают в завишении цен: в помещениях КП "Кивзеленстрой" провели обыски

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Валерия Гуржий
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В помещениях коммунального предприятия "Киевзеленстрой" провели обыски. Сотрудники прокуратуры проверяют деятельность подрядных организаций.

Об этом сообщили в КГГА.

Как писало издание "Киеввласть", следователи Нацполиции считают, что в течение последних трех лет чиновники КО Киевзеленстрой совместно с 7 компаниями-подрядчиками завышали цены при проведении благоустройства столичных зеленых зон.

В частности, в эпицентре внимания правоохранителей оказались работы на сумму более 52 млн гривен в парке им. М. Рыльского и парка возле залива Берковщина, которые выполнял подрядчик ООО Евротехнологии Групп.

По их информации, есть подозрение, что одним из организаторов этой схемы мог быть эксгендиректор "Киевзеленстроя" Алексей Король, возглавляющий с августа 2023 года Северный офис Госаудитслужбы.

Фото: Голосеевская РГА

Опубликовано: 02 ноября 2023
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