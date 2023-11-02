С бутербродами, как в столовой: возле «Олимпийской» открыли ресторан-буфет «Морва»

В ЖК Chicago Central House возле «Олимпийской» начал работу ресторан-буфет Морва.

Пока он работает в тестовом режиме, пишет The Village Украина.

Как отмечают владельцы, их заведение – это «современная столовая на каждый день в бизнес-центре столицы».

«Морва – это шелковица. Каждый из нас когда-то объедался с деревьев шелковицей. Именно воспоминания об этих моментах подтолкнули нас к этой концепции. Вкусно, быстро, понятно», — объясняют в ресторане.

Пока меню «Морвы» не очень большое. Его обещают регулярно менять. Главная фишка «Морвы» – «бутерброд Морва, как в столовой». Это пицца-бутерброд с ветчиной, грибами и сыром.

Цены: бутерброд Морва — 153 грн, сырник со сгущенкой и халвой — 211 грн, ленивые вареники с вишней — 197 грн, яичница с подбрюшком и томатами — 187 грн, банош с козьим сыром — 183 грн, бутерброд капучино — 71 грн

Адрес: ул. Антоновича, 44

Режим работы: 08:00–21:00 (будни); 09:00–21:00 (выходные)

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Фото: «Морва»