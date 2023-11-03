Во Вроцлаве заработал первый ресторан украинской франшизы «Най»

Во Вроцлаве начал работу первый ресторан современной кухни по украинской франшизе «Най».

Заведение открыли 22-летние украинцы Марк и Виталий. Они стали руководителем и шеф-поваром ресторана.

Соучредителем и бренд-шефом франшизы является Владимир Ярославский.

В ресторане можно заказать голубцы с креветками, тартар с ферментированной бузиной, зеленый гаспачо со казнью, ленивые картофельные вареники с грибами и моцареллой, котлета по-киевски и другие современные блюда от Владимира Ярославского.

На днях состоялось техническое открытие заведения. Пока оно работает в тестовом режиме с 12:00 до 21:30. Ресторан откроют официально «за время». По словам Ярославского, среди посетителей заведения – 60% украинцев и 40% поляков.

Отмечается, что по франшизе «Най» планируют открыть не менее 100 ресторанов в 30 городах мира, в том числе и в Украине. В настоящее время планируется открытие в Праге и Нью-Йорке.

Фото: Nai Poland, Виталий Бабаев