Украинские беженцы в Европе снова могут получить бесплатное жилье: детали

Бесплатные помещения для спасающихся от войны украинцев стали вновь доступными за границей.

Об этом пишет "Эвакуация.City" со ссылкой на пресс-релиз компании United for Ukraine.

Чтобы подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе, необходимо:

посетить платформу United For Ukraine ;

перейти в раздел "Найти временное жилье";

заполнить форму, указать необходимую информацию и продолжительность пребывания (до 30 дней).

Программа действует со 2 ноября по 31 декабря 2023 года. Жилье будет предоставляться от 7 до 30 дней. Организаторы советуют подаваться на программу как можно раньше.

Кто может претендовать?

люди, которые эвакуировались из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий или через длительные военные действия, включая авиаудары;

родителями или опекуны с детьми, выезжающими из Украины по медицинским показаниям;

военнослужащие, ветераны и их семьи, выезжающие из Украины для лечения;

переселенцы за пределами Украины, оказавшихся в критических ситуациях (например, срочное медицинское лечение в другой стране).

Временное жилье доступно только за пределами Украины и предназначено исключительно для тех людей, которые ранее не пользовались услугами жилья от UFU.

Фото: Unsplash\vu anh