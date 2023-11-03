Украинские беженцы в Европе снова могут получить бесплатное жилье: детали

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Валерия Гуржий
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Бесплатные помещения для спасающихся от войны украинцев стали вновь доступными за границей.

Об этом пишет "Эвакуация.City" со ссылкой на пресс-релиз компании United for Ukraine.

Чтобы подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе, необходимо:

  • посетить платформу United For Ukraine ;
  • перейти в раздел "Найти временное жилье";
  • заполнить форму, указать необходимую информацию и продолжительность пребывания (до 30 дней).

Программа действует со 2 ноября по 31 декабря 2023 года. Жилье будет предоставляться от 7 до 30 дней. Организаторы советуют подаваться на программу как можно раньше.

Кто может претендовать?

  • люди, которые эвакуировались из зоны боевых действий, оккупированных и деоккупированных территорий или через длительные военные действия, включая авиаудары;
  • родителями или опекуны с детьми, выезжающими из Украины по медицинским показаниям;
  • военнослужащие, ветераны и их семьи, выезжающие из Украины для лечения;
  • переселенцы за пределами Украины, оказавшихся в критических ситуациях (например, срочное медицинское лечение в другой стране).

Временное жилье доступно только за пределами Украины и предназначено исключительно для тех людей, которые ранее не пользовались услугами жилья от UFU.

Фото: Unsplash\vu anh

Опубликовано: 03 ноября 2023
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