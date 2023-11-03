В Киеве открыли семейный дом "Дача" для проживания семей с тяжелобольным детьми: что там есть

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Валерия Гуржий
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В Киеве открыли семейный дом «Дача» для семей тяжелобольных детей, которые проходят лечение вдали от своих домов. Здесь они смогут проживать бесплатно рядом с больницей.

Дом специально построен для проекта "Семейный дом «Дача», уникальный в Украине. Это не просто 950 квадратных метров жилья, а целый комплекс поддержки для детей и их семей во время лечения и восстановления.

В доме предусмотрены: 13 семейных комнат для комфортного проживания; просторы общего пользования, включая кухню и столовую; игровые и обучающие зоны; кабинеты психолога и физической реабилитации

Также на территории Дачи обустроили бомбоубежище, чтобы обеспечить безопасность жителям во время воздушных атак.

Партнерами проекта стали более 65 компаний, в том числе и архитектурное бюро AIMM и Makhno Studio. Они разработали проект строения и дизайн интерьеров.

Строительство пространства длилось с 2018 года и стоило около 1,5 миллиона евро. С 2009 года, «Дача» снимала помещение, где до 24 февраля 2022 года проживало 1347 детей.

«Фонд «Запорука» создает условия, чтобы жизнь ребенка не становилась на паузу, а продолжалась, несмотря на сложное лечение. Семейный уют, любимые игры, новые друзья с похожим опытом, которые поймут и поддержат в трудный момент – все это о жизни на «Даче», куда вот-вот заселятся новые семьи», – рассказали в фонде.

Поддержать проект благотворительным взносом можно по этой ссылке .

Фото: БФ "Запорука", The Village Украина

Опубликовано: 03 ноября 2023
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